Bresciatoday.it - Early morning blues: il nuovo singolo della band bresciana Mitch and the Djed

Leggi su Bresciatoday.it

La melodia di "" ha suonato nella mia testa per un bel po' di tempo, - dichiara Massimiliano Maffeis (autore del brano) - fino a quando un giorno, mentre stavamo facendo una grigliata in famiglia, me ne stavo seduto suonando la chitarra, e improvvisamente mi sono arrivate le.