Tuttivip.it - “È troppo, la situazione sta sfuggendo di mano”. Grande Fratello, il video della vergogna tra Shaila e Helena

Leggi su Tuttivip.it

La tensione nella casa delè alle stelle e coinvolge non solo i concorrenti in casa, ma anche quelli confinati nel tugurio. L’ultimo episodio ha visto scoppiare un’accesa lite tra Lorenzo Spolverato e Yulia Bruschi, con accuse reciproche e un clima sempre più incandescente.Tutto ha avuto inizio dopo cena, quandoGatta si è scagliata controPrestes, accusandola di essere una “falsona” e “finta”, accompagnando le accuse con altre parole che ilha preferito censurare. La discussione, talmente accesa da essere udibile anche nel tugurio, ha catturato l’attenzione dei coinquilini confinati.Mentre in casa volavano parole pesanti, Lorenzo Spolverato, dal tugurio, non ha resistito alla tentazione di origliare. Ignorando il divieto esplicito del GF di comunicare o ascoltare tra casa e tugurio, Lorenzo si è avvicinato al muro, spingendosi fino a dare una manata alla porta e lanciando uno sgabello per la frustrazione.