E' tornato Damiani, tanta energia in più nel motore dell'Arezzo

Cinque minuti con il Pescara, giusto per scrollarsi di dosso la polverea lunga assenza. Un tempo nel derby di campionato, dimostrando di non aver smarrito quella combattività che lo ha sempre contraddistinto. Otminuti contro il Perugia in Coppa Italia, assolutamente a suo agio in mezzo.