Sport.quotidiano.net - Dove vederla. La scelta di Dazn: il match in chiaro

Leggi su Sport.quotidiano.net

Va in, ovvero in modalità gratuita, su, il derby del Mapei Stadium tra Reggiana e Sassuolo. I tifosi che non sono ancora abbonati apotranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando su.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome. Il campionato cadetto è tutto disponibile su, visibile attivando il pacchetto Goal Pass che in occasione del Black Friday, e fino all’8 di dicembre, è a prezzi scontati.