Ilpiacenza.it - Douglas Chero celebra i 50 anni con una borsa di studio per giovani ingegneri

Leggi su Ilpiacenza.it

Unadial merito per i futuriche si formano a Piacenza, in occasione del cinquantesimoversario della fondazione dell’azienda. Oggi, venerdì 29 novembre, si è tenuta la cerimonia di assegnazione delladipresso il Campus Arata di via.