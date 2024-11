Ilrestodelcarlino.it - Domani sala Gaming aperta fino a mezzanotte con giochi e fumetti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Cesena capitale del, del gioco e del fumetto. Questo fine settimana la città malatestiana ospiterà nei padiglioni della Fiera, a Pievesestina, la seconda edizione di Gamics Cesena ma, contestualmente a questa iniziativa, in Biblioteca Malatestiana, nella sola serata disarà proposto un evento speciale rivolto a tutti gli appassionati di, video, cinema e. La Mediateca organizza dunque una serata ricca di appuntamenti con proiezione di film a tema alle 21 e una serata dedicata ae videoalle 24. La serata è proposta in collaborazione con l’associazione Area Games, il cui staff di esperti, già protagonista di grandi eventi come Lucca Comics e Play Modena, aspetta inappassionati e curiosi di tutte le età per accompagnarli alla scoperta dei migliorida tavolo e videodisponibili in mediateca.