Lettera43.it - Disservizi a pos e prelievi, Worldline: «Dovuti a lavori alle tubature del gas»

La causa dei problemi tecnici sulla rete nazionale che il 28 novembre hanno causatorelativi a pagamenti elettronici,e le operazioni tramite Atm – che continuano ancora oggi – è stata identificata. Lo ha reso noto Wordline, fintech multinazionale con sede a Parigi che è il principale fornitore tecnologico in Europa per il funzionamento dei pagamenti: «Idi installazione delledel gas da parte delle autorità locali hanno danneggiato gravemente i cavi e la rete del nostro fornitore», ha comunicato l’azienda in una nota. Idi ripristino da parte del fornitore inizieranno in giornata. Nel frattempo«sta lavorando incessantemente all’individuazione di potenziali soluzioni per riattivare i servizi, in attesa del ripristino dell’infrastruttura fisica».