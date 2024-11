Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Cagliari-Verona 0-0 Mina sfiora il vantaggio LIVE

Dopo le coppe europee, riparte il campionato diA con il primo anticipo della quattordicesima giornata traTre giorni dedicati alle coppe europee, decisamente soddisfacenti per le squadre italiane, hanno anticipato la prima partita della quattordicesima giornata del campionato diA, importante in ottica salvezza e non solo, tra ile il.Davide Nicola (LaPresse) – Calciomercato.itI padroni di casa, guidati in panchina da Davide Nicola, arrivano a questo appuntamento dopo il pareggio, il secondo consecutivo, ottenuto sul campo del Genoa del nuovo allenatore Patrick Vieira. La vittoria, invece, manca ormai da oltre un mese: era il 20 ottobre quando i rossoblu avevano la meglio sul Torino di Paolo Vanoli per 3-2 tra le mura amiche. I gialloblu di mister Paolo Zanetti, invece, sono reduci dalla pesante sconfitta, la quarta nelle ultime cinque partite, interna patita contro l’Inter campione d’Italia in carica di Simone Inzaghi, 5-0 il risultato finale.