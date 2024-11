Oasport.it - DIRETTA F1, GP Qatar 2024 LIVE: Norris impressiona in Q1, Ferrari in scia

Eliminati i seguenti piloti dal 16° al 20° posto: Perez, Tsunoda, Ocon, Zhou e Colapinto.18.43 Verstappen sale in quarta piazza, ma a ben 0.677 da.18.42 Sainz è secondo, ma a ben 0.482 da, praticamente mezzo secondo. 3° Russell a 0.665, 4° Hamilton a 0.795, 5° Leclerc a 8 decimi secchi.18.42 1'21?356, tempo spaziale di! Fa paura la McLaren su questa pista: lo sapevamo.18.41 Continua a migliorarsi.18.40 Un minuto e mezzo al termine della Q1.18.39 STESSO TEMPO! 0.000 per Russell, ma è dietroperché, in caso di pari merito, rimane davanti chi fa segnare il tempo per primo.18.39 Si scalda anche Piastri, terzo a 0.197 col miglior tempo nel terzo settore.18.39si riporta davanti a tutti: 135 millesimi su Leclerc.