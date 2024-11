Lanazione.it - Diretta a Marina di Carrara la Humanity One con 195 migranti. «Tempeste in arrivo, serve un porto più vicino»

di(Massa), 29 novembre 2024 – LaOne ha soccorso 195 persone in pericolo in mare in quattro interventi diversi ed èversodiassegnatole dalle autorità italiane. «Ma da sabato - spiega Sos, la ong che gestisce la nave - si profilanocon venti fino a 67 chilometri orari e onde alte 3 metri sulla rotta. La traversata di quattro giorni in condizioni così intollerabili rappresenterebbe un peso enorme e inutile per i sopravvissuti. Le nostre richieste per unpiùsono state finora respinte. Esortiamo ancora una volta le autorità italiane ad assegnare unsicuro piùcome richiesto dal diritto marittimo». Al momento è previsto per lunedì 2 dicembre, alle 15, aldidil'dellaOne.