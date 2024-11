Sport.quotidiano.net - Dilettanti. Troppa nebbia: il Bibbiena si ferma dopo 30’. Multa salata per la Sansovino

AREZZO Mano pesante da parte del giudice sportivo nei confronti della. La società arancioblù infatti, attualmente al primo posto nel campionato di Promozione, è statata di 450 euro. Una sanzione elevata motivata nell’ultimo bollettino da parte del giudice sportivo per via del contegno offensivo dei propri sostenitori in occasione dell’ultima partita di campionato disputata sul campo del Luco e terminata sul punteggio di 0-0, che ha comunque permesso ai savinesi di restare al primo posto del girone. Tra i motivi della sanzione così elevata anche il "lancio di sputi" nei confronti del secondo assistente arbitrale. Fuori fino al 26 gennaio il dirigente dell’Alberoro Bondi per contegno offensivo nei confronti della terna arbitrale. Nel campionato Juniores Regionale invece sono ben otto le giornate di squalifica assegnate ad un calciatore dell’Olmoponte San Firmina reo secondo l’arbitro di aver tenuto una "condotta violenta verso un calciatore avversario".