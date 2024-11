Fanpage.it - Dieci anni fa l’omicidio di Lorys Stival, ucciso dalla madre Veronica Panarello. Il papà: “Sempre con me”

Leggi su Fanpage.it

Erano le 13 del 29 novembre 2014 quando a Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa, la 26ennedenunciò la scomparsa del figlio di 8. Poche ore dopo il suo corpo fu ritrovato in un canalone. Sono passati 10dal giorno dell'omicidio del bimbo. Nel 2019 laè stata condannata in via definitiva a 30di carcere.