Dexter | Original Sin il trailer italiano!

Sin, il!Paramount+ ha presentato ildell’attesissima serie prequel in 10 episodiSin. La serie sarà disponibile in esclusiva su Paramount+ dal 13 dicembre in Italia, oltre che nel Regno Unito, in Canada, Australia, America Latina, Italia, Germania, Svizzera e Austria.Nella Miami del 1991,Sin segue, interpretato da Patrick Gibson, nel suo passaggio da studente a serial killer vendicatore. Quando i suoi impulsi sanguinari non possono più essere ignorati,deve imparare a canalizzare la sua oscurità interiore.Con la guida del padre Harry (Slater), adotta un codice che lo aiuta a trovare e uccidere le persone che meritano di essere eliminate dalla società senza entrare nel radar delle forze dell’ordine.