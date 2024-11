Europa.today.it - Decine di balene si spiaggiano, corsa contro il tempo per salvarle

Tragedia sfiorata lunedì in Nuova Zelanda, quando oltre 40pilota (Globicephala melas) si sono spiaggiate conraneamente sulla spiaggia di Ruak?k?, nel Nord del paese. In condizioni normali, gli animali non avrebbero avuto scampo. Ma la pronta risposta di centinaia di residenti e.