Calcionews24.com - D’Aversa pre Milan Empoli: «A San Siro con coraggio. Quei due giocatori non saranno convocati»

Leggi su Calcionews24.com

ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della gara in vista della sfida traha parlato in conferenza stampa in vista della sfida tradi Serie A. Di seguito le sue parole. INFORTUNI E– «Zurkowski non figura tra i, così come De Sciglio. I tre che sono rientrati l’altro .