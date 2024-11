Ilrestodelcarlino.it - Danza d’autore in Fonderia. C’è il ‘Corpo grande’ con Bellario

Ultimo appuntamento del ciclo Visioni del corpo: conoscere l’arte contemporanea attraverso la. Alle 20.30, in, Nicolas Ballario e Roberta Ferrara presentano ‘Il corpo grande: dettagli e sproporzioni d’effetto, dal glamour all’arte urbana, da Fausto Delle Chiaie a Damien Hirst’. Si chiude dunque il ciclo di incontri dedicati ae arte, con un evento condotto da Nicolas Ballario, critico d’arte e conduttore radiofonico, conosciuto per il suo stile brillante e coinvolgente. La coreografa a cui è affidata questa tappa del percorso è Roberta Ferrara, che fonde movimento, luci e spazio, in un viaggio con Fausto Delle Chiaie, Damien Hirst, JR, Ron Mueck, Niki de Saint Phalle, Claes Oldenburg. Nicolas Ballario, interprete vivace del dialogo tra arte e pubblico, è una figura di spicco nel panorama culturale italiano ed è stata la voce narrante ed il volto di questo ciclo.