Da valutare le condizioni di De Vitis e Chiarella

Subito in campo per iniziare a preparare la trasferta di Campobasso. E un Rimini che viaggia volentieri quello di Antonio Buscè. E allora, dopo Vicenza, i biancorossi già da ieri sono tornati con la testa al campionato. Il tecnico del Rimini, dopo la gara di Coppa Italia, dovrà verificare ledi diversi giocatori, usciti stremati dai 120 minuti al ’Menti’. Difficile che per la trasferta di domenica in Molise (calcio d’inizio alle 17.30) Buscè possa recuperare De, entrambi alle prese con qualche fastidio muscolare. Ma sicuramente, rispetto alla gara di coppa, avrà un Cioffi (squalificato) in più. Facile pensare che possano rientrare dal primo minuto, rispetto a Vicenza, Megelaitis e Langella che il tecnico campano aveva inizialmente risparmiato in coppa. Oggi è prevista la consueta seduta di allenamento e domani è già il momento della rifinitura e delle scelte.