Infobetting.com - Crystal Palace-Newcastle (sabato 30 novembre 2024 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi su Infobetting.com

Dopo le vittorie contro il Chelsea in EFL Cup, Arsenal e Nottingham Forest in campionato, sembrava tornato il sereno sul cielo delma la sosta non ha fatto bene alla squadra di Eddie Howe che nel turno precedente è stata battuta a St. James’ Park dal West Ham. La rincorsa al quarto posto riparte .InfoBetting: Scommesse Sportive e