Quotidiano.net - Cos’è Worldline e che spiegazione ha dato sui problemi a Pos e Bancomat

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 29 novembre 2024 – A partire dalle 11:25 di ieri – 28 novembre – pagare con la carta è diventata un’impresa: un guasto ha manin tilt i circuiti, Pagoe Nexi. I comunicati stampa dei principali circuiti hanno preso le distanze dall’incidente: il problema tecnico è da imputare a, fintech francese che si occupa delle emissioni e dell’accettazione dei pagamenti elettronici. La società ha dichiarato in una nota che il disservizio è legato a "di connessione" ai propri "data center in Italia, causati da un’interruzione del servizio da parte di terzi", ovvero attribuibili a fattori esterni alla compagnia.e di cosa si occupaè una fintech francese fondata nel 1972. Attualmente, è quarto leader mondiale in operazioni di pagamento e primo processor di pagamento europeo.