Fanpage.it - Cosa succede se Trump esce dall’accordo di Parigi, l’esperto: “Non conviene a nessuno puntare sul fossile”

Leggi su Fanpage.it

Dalle notizie trapelate finora è quasi certo che non appena diventerà presidente degli Stati Uniti Donaldfarà uscire gli Stati Uniti dall'accordo di. Questa decisione potrebbe avere un effetto domino sugli altri Paesi, ma questo non bloccherà la transizione energetica perché farlo non converrebbe nemmeno ai produttori di combustibili fossili.