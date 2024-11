Ilfattoquotidiano.it - Cosa ci faceva Allegri a vedere Tottenham-Roma? Il corso d’inglese, la videochiamata con Pogba e la risposta ai tifosi giallorossi

Nella prima notte europea con Claudio Ranieri in panchina, laha trovato un punto prezioso contro ilnella delicata sfida di Europa League. Decisiva la rete di Mats Hummels al 91esimo, che ha fissato il punteggio sul 2 a 2. Oltre al risultato, una prestazione importante per provare a imprimere una svolta alla stagione giallorossa, contro una squadra forte e in ottima salute. A seguire il tutto in tribuna alHotspur Stadium di Londra c’era anche un altro allenatore: Massimiliano. E il pensiero non può che andare alla prossima stagione, visto che Ranieri lascerà la panchina per diventare un dirigente e sarà coinvolto in prima persona nella scelta del suo successore.è stato pizzicato sugli spalti dalle telecamere di Sky. Prima una scena divertente, quando gli viene passato un telefono e inc’è Paul, pupillo del tecnico con con lui alla Juventus ha vinto scudetti e sfiorato la Champions League.