Controlli nel capoluogo. Chiusi tre esercizi

a persone e barnel servizio interforze coordinato dalla Questura su tutto il territorio cittadino, a seguito delle indicazioni fornite dal prefetto Corrado Conforto Galli, l’altra sera è stato messo in atto un servizio interforze, concentrando iin tutti quei luoghi dove insistonocommerciali, soprattutto se noti per essere ritrovo di pregiudicati o cittadini stranieri irregolari sul territorio. A partire dalle 20 di mercoledì, sono state controllate e identificate 76 persone, di cui 44 stranieri e 30 con precedenti penali o di polizia a loro carico. Tredici sono glicommerciali ispezionati in particolare tra le zone di piazza S. Rocco, via Napoleona, via Milano alta, via Leoni, raggiungendo anche le zone di via Bellinzona e Ponte Chiasso. A 6 di questicommerciali sono state elevate, a vario titolo, contestazioni amministrative per quasi 70 mila euro, 3 invece sono i locali pubblici – uno in via Napoleona, uno in via Zezio, uno in via Bellinzona – immediatamentecon la sospensione della licenza, motivo, la scarsissima osservanza delle norme igienico sanitarie nella conservazione degli alimenti.