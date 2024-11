Ilgiorno.it - Controlli frontalieri sui laghi. Via a pattugliamenti congiunti

Leggi su Ilgiorno.it

L’estate scorsa era stata raggiunta l’intesa tecnica tra Italia e Svizzera e ora sono iniziati isul Lago di Lugano per potenziare ie aumentare la sicurezza delle zone di confine. La prima attività di vigilanza è stata svolta da un’unità navale del Roan della guardia di finanza, in dotazione alla sezione operativa navale Lago di Lugano, e da una imbarcazione della polizia federale del Cantone Ticino. Ai, che si svolgono, oltre che sul Ceresio, anche sul Lago Maggiore, prendono parte per l’Italia le unità navali della guardia di finanza di Como, dei carabinieri e della polizia di Stato, mentre per la parte svizzera sono impiegate le motovedette della polizia cantonale ticinese. Le attività consistono principalmente inalle imbarcazioni che navigano suiattraversati dal confine di Stato.