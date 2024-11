Ilnapolista.it - Conte: «Mi dispiace quando si sottovalutano le vittorie. La Roma ha pareggiato col Tottenham»

In vista della gara di domenica contro il Torino, il tecnico del Napoli, Antonio, ha presentato il match in conferenza stampa da Castel VolturnoLa conferenza di«Dobbiamo essere realisti e saper che siamo solo alla 13esima giornata e in più nel giro di pochi punti ci sono sei squadra se non sbaglio. È una campionato che finora si è dimostrato equilibrato. Non penso che rimarrà così fino alla fine, Alla fine dell’andata comincerà ad allungarsi la classifica. A noi fa piacere, dimostra che stiamo facendo un buon lavoro. Penso che giorno dopo giorno stiamo ponendo importanti basi e vedo continua crescita sia di squadra che a livello del singolo. La rosa è molto cresciuta a livello di singoli rispetto a questa estate».Domenica affronta Vanoli con cui ha lavorato insieme.«L’ho conosciutosono stato ct, ha lavorato nel mio staff, è sempre molto curioso.