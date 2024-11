Quotidiano.net - Confindustria, Maria Anghileri è la nuova presidente dei Giovani

Leggi su Quotidiano.net

è ladeiImprenditori di. Industriale dell'acciaio, lecchese, quarta generazione nel gruppo di famiglia Eusider, porta avanti dal 2015 il suo impegno nel movimento degli imprenditori under 40 di via dell'Astronomia: era già tra i vicepresidenti della squadra uscente di Riccardo Di Stefano, leader deidal 2020 ed oggi alla fine dei quattro anni di un mandato che per statuto non è rinnovabile. Iindustriali hanno cercato una prova di unità e, pur di fronte a diverse possibili proposte, sono arrivati al voto per l'elezione, oggi, con il consenso confluito su una candidatura unica.