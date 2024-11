Conference League 2024 25 | risultati e classifiche

Leggi su Sportface.it

Si alza il sipario sulla Uefa Europa/2025, che prenderà il via mercoledì 10 luglio con il primo turno preliminare, primo step di un percorso che porterà fino alla finalissima del 28 maggio a Wroclaw. Per quanto riguarda le squadre italiane, ci riproverà la Fiorentina, che dopo due finali perse nelle ultime due edizioni ora punta al successo. Sportface.it vi terrà compagnia dalla prima fino all’ultima partita di questa edizione, con cronache live dei match, approfondimenti, news e tutto il necessario per restare sempre aggiornati sulla massima competizione europea. Ecco di seguito tutti idella/25.CLASSIFICAChelsea 12Legia 12Jagiellonia 10Rapid 10Guimaraes 10Fiorentina 9Olimpija Lubiana 9Lugano 9Heidenheim 9Shamrock Rovers 8Cercle Brugge 7Djurgarden 7Apoel 7Vikingur 7Banja Luka 7Hearts 6Gent 6Pafos 6Copenaghen 5Celje 4Real Betis 4TSC 4Astana 4Panathinaikos 4St.