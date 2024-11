Lanotiziagiornale.it - Concorso annullato in corso, un pasticcio firmato Lollobrigida

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Alla Fiera di Roma migliaia di candidati si presentano per le prove delindetto dal Ministero dell’Agricoltura. È l’occasione per 347 posti pubblici tanto sbandierati dal ministro Francesco. Studiano, viaggiano, spendono, poi si siedono davanti a un computer per dimostrare di essere i migliori. Ma mentre i tasti ticchettano, fuori arriva la sentenza del Consiglio di Stato: il(insieme ad uno simile alla Difesa). Tutto da rifare.Il motivo è semplice e imbarazzante: quando il Masaf ha pubblicato il bando, le graduatorie di undel 2020 erano ancora valide. La legge dice che prima di indire nuove selezioni bisogna esaurire quelle esistenti o spiegare perché non lo si fa. Il Masaf ha preferito ignorare entrambe le opzioni. Così, in una vicenda che sembra uscita da una commedia grottesca, unviene fermato a metà strada, lasciando sul terreno solo delusione e sprechi.