Lanazione.it - Comune di Pisa, cento anni del signor Antonino prigioniero I.M.I. in Germania

Leggi su Lanazione.it

, 29 novembre 2024 - Ildifesteggia i 100diCozzupoli. L’assessore Giovanna Bonanno, infatti, ha partecipato alla festa in suo onore con i parenti, omaggiandolo con un mazzo di fiori e una pergamena con gli auguri del sindaco di, Michele Conti.Cozzupoli, penultimo di sette fratelli, era stato registrato all’anagrafe del suoin Calabria il 19 novembre, anche se in realtà era nato l’11 novembre 1924. Il 24 agosto 1943 era partito da casa per svolgere il servizio di leva e pochi giorni dopo, l’8 settembre, si trovava in caserma. Arrestato, venne condotto dai tedeschi ine rinchiuso nel campo di prigionia “Stalag XB” nella bassa Sassonia, dove rimase Internato Militare Italiano (I.M.I.) per duefino alla chiusura dello stesso.