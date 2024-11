Oasport.it - Combinata nordica, Jarl Magnus Riiber apre la Coppa del Mondo con una vittoria a Ruka. Aaron Kostner 20°

Inizia da dove aveva lasciato. Il fenomeno norvegese non lascia nulla al caso e, nella giornata del debutto della nuova stagione per ladeldi, timbra subito il cartellino.numero settantaquattro nel massimo circuito internazionale per il fuoriclasse scandinavo.Gara alla sua maniera nella Individual Compact, il format che riduce il gap tra i rivali al termine del salto.era davanti, ma con poco margine nei 7,5 chilometri sugli sci stretti: dopo tre chilometri all’attacco ha deciso di farsi raggiungere da un gruppetto di quattro inseguitori, gestendo le forze in vista del finale.Proprio negli ultimi 500 metri lo scatto decisivo del norvegese che ha staccato tutti andando a battere il duo tedesco formato da Vinzenz Geiger e dal rimontante Julian Schmid.