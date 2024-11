Livornotoday.it - Collesalvetti, chiude la filiale di Toyo Tires: a rischio 28 posti di lavoro

Una riorganizzazione aziendale per consolidare le vendite in Europa. Che comporterà la costituzione di una nuova società in Serbia, laTire Sales and Marketing Europe d.o.o., con il progressivo trasferimento delle funzioni di gestione nella.