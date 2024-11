Ilrestodelcarlino.it - Cisl, niente sciopero: "Non chiediamo sacrifici a chi lavora"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Lacontinua il percorso con il Governo per migliorare il testo rimanendo nei tavoli di confronto e senza chiedereeconomici aitori con lo". Così il sindacato spiega la mancata adesione allodi otto ore proclamato domani dalle altre due sigle sindacali Cgil e Uil. "La legge di Bilancio sostiene i redditi da lavoro dipendente con un taglio strutturale del cuneo fiscale, accorpamento di due aliquote Irpef, e la indicizzazione delle pensioni liberando nuove risorse per rinnovare i contratti pubblici – spiega la–. Contestualmente siper implementare le risorse per la Sanita e cancellare il parziale blocco del turn-over. Il tutto in una ottica di costante e fattiva presenza ai tavoli di confronto non ideologica ma basata su fatti concreti. Per quanto concerne i rinnovi dei contratti pubblici 2022/2024 è stato recentemente sottoscritto, purtroppo senza Cgil e Uil, il Contratto funzioni centrali e si stando per definire anche il contratto sanità e funzioni locali, permettendo così l’avvio dei negoziati per il triennio 2025/2027 con le risorse previste nella Manovra.