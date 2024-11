Metropolitanmagazine.it - Ci sono Marco Mengoni, Tananai, Gazzelle tra i nuovi singoli in uscita il 29 novembre

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Nel giorno del black friday, l’offerta musicale ha per protagonisti alcuni dei più amati artisti del nostro paese, nell’assortita selezione deiinil 29– Mandare Tutto All’Aria: Nel messaggio al centro del brano c’è la possibilità di far saltare i piani e di cambiare strada, è la voglia di azzerare tutto per ridisegnare il proprio percorso, pronti a ripartire con una prospettiva diversa. Malinconia eorizzonti si fondono e l’opportunità di cambiare le cose è sempre ad un passo da noi, gli unici in grado di riscrivere la nostra storia. Firmato dainsieme a Edoardo D’Erme (Calcutta) Davide Petrella e Andrea Suriani, il brano rivendica una chiara matrice cantautorale e al contempo si contraddistingue per la sua dinamica up conrità French Touch: bpm alti e cassa dritta che lasciano spazio e perfettamente si sposano con una nota malinconica, fortemente presente anche nel testo.