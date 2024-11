Milanotoday.it - christmas market @bim - dove bicocca incontra milano

Leggi su Milanotoday.it

Realizzato in collaborazione con Flug, ilaccoglie artigiani contemporanei e artisti dell’handmade giovedì 12 dicembre, dalle 13 alle 24, al secondo piano di BiM, spazio che per l’occasione viene aperto al pubblico per la prima volta. Tra creatività e design, autoproduzioni e.