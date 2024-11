Ilfoglio.it - C'è il via libera finale dell'Ue alle nozze Ita-Lufthansa

L'Ue ha approvato in via definitiva letra Ita e. Lo apprende l'Ansa da fonti qualificate. Il viadi Bruxelles è arrivato entro la scadenza del mandatoa prima Commissione von der Leyen. Le parti potranno ora procedere al closing'operazione dal valore complessivo di 829 milioni di euro, che si potrebbe concludere a metà gennaio 2025. Inoltre adesso potrà essere definito il nuovo statuto societario e nominato il nuovo cda, del quale i tedeschi avranno il controllo operativo (3 membri, incluso il presidente, spettano al Mef, 2 ache nominerà il ceo), fino all'approvazione definitiva del piano di rilancio. Come scrive il Corriere, "dopo la luce verde 'con condizioni' del 3 luglio scorso" ora c'è l'ok al "pacchetto di proposte salva-concorrenza che le due parti hanno inviato per rispondere ai timori Ue sulle conseguenze’unione in alcuni mercati".