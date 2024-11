Catania sbarco di migranti al porto | arrestati 4 sudanesi indiziati di aver fatto da scafisti

Leggi su Dayitalianews.com

La polizia di, coordinata dalla Procura Distrettuale, ha proceduto al fermo di indiziato di delitto di quattrodi origini, rispettivamente di anni 21, 22 e due trentenni, per il reato di favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina.I fatti risalgono al pomeriggio dello scorso 20 novembre quando, aldi, attraccava la nave ONG “Aita Mari”, battente bandiera spagnola, con a bordo 53di varie nazionalità, soccorsi in acque internazionali nel corso di un evento di soccorso SAR risalente alle prime ore del mattino del 19 novembre.L’attività di Polizia Giudiziaria metteva in luce alcuni aspetti legati soprattutto alla trsata in mare, apprendendo come il gommone di modeste dimensioni sul quale viaggiavano ifosse partito giorni prima dalle coste libiche e poi, dopo lunghe ore di navigazione, costretto a fermarsi a causa di un’avaria, prima di ricevere i soccorsi.