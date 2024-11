Torinotoday.it - Case popolari Atc, ipotesi danno erariale: assolti gli 11 ex dirigenti a processo

Leggi su Torinotoday.it

Alcune prescritte, ovvero compiute troppi anni fa per essere perseguibili adesso; altre infondate nel merito. Per questo, nei giorni scorsi, la Corte dei conti ha assolto gli 11 exdell’Atc del Piemonte Centrale (Agenzia Territoriale per la Casa, l’ente che gestisce le palazzine di.