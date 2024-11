Anteprima24.it - Carabinieri di Benevento in campo contro le truffe: incontro a San Giorgio del Sannio

Tempo di lettura: 2 minutiDifendere i più vulnerabili dalle: un impegno costante dell’Arma dei, il 28 novembre, presso la nuova sede dell’Associazione Nazionaledi Sandel, alla presenza del Presidente Brig. Ca. in congedo Angelo Marino, del Primo cittadino di SandelAvv. Giuseppe Ricci, del Vice Sindaco Giovanna Annese e dell’Assessore Giacomo Zampetti, il Comandante della Compagnia di, Maggiore Emanuele Grio, ha incontrato la cittadinanza per un confronto sulle, con particolare attenzione a quelle che colpiscono gli anziani e alle cd. Cyber.L’Ufficiale dell’Arma ha spiegato il fenomeno delinquenziale legato alle, sempre insidioso. Gli anziani, spesso soli e vulnerabili, sono bersagli privilegiati dei truffatori che sfruttano emozioni profonde, come l’amore per i figli o la loro fragilità fisica per raggirarli.