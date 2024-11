Canone Rai Tajani | Coalizione solida nessuno scontro politico

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Dopo l'attrito tra Forza Italia e Lega sulRai e i toni alti delle scorse ore, ladi centrodestra resta "una, il governo va avanti, continuerà a lavorare per fare le riforme, per affrontare una situazione economica che non è sempre semplice, andrà fino alla fine della legislatura". Ad .