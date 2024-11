Lapresse.it - Canada, ritrovato vivo 20enne disperso nei boschi per 50 giorni: è sopravvissuto a -20°

Sam Benastick, 20 anni, è stato50dopo essere scomparso nel parco provinciale Redfern-Keily, in. Si era avventurato per una battuta di pesca a circa 900 km a nord di Vancouver. La scomparsaDel ragazzo non si avevano più notizie dall’8 ottobre. Benastick avrebbe dovuto rientrare a casa il 19 ottobre, dopo una battuta di pesca di 10. Quando la madre non l’ha visto rientrare ha lanciato l’allarme.Le ricerche Oltre 50 volontari provenienti da varie parti della Columbia Britannica si sono mobilitati per trovare Sam. Le ricerche sono durate 20, prima che i soccorritori si arrendessero, temendo che per il ragazzo non ci fosse ormai più nulla da fare. In questi 50di intense ricerche da parte delle autorità canadesi, infatti, le temperature nell’area sono scese fino a -20 gradi.