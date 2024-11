Anteprima24.it - Campania in Salute, la Sanità digitale protagonista al Forum Risk 2024

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiGrande interesse per le attività di Regionee di tutto il sistema sanitario regionale alla diciannovesima edizione delManagement che si conclude oggi (29 novembre) ad Arezzo.A tracciare un bilancio conclusivo Massimo Bisogno, Direttore dell’Ufficio Speciale per la crescita e la transizionedi Regione. “Ho avuto l’opportunità – ha dichiarato Bisogno – di poter presentare il lavoro di Regioneper l’attuazione del Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0 nell’ambito del più ampio progetto Sinfonia. Risultati importanti soprattutto nell’alimentazione del fascicolo e nei servizi connessi al mondo dellagrazie agli strumenti realizzati: l’Appine il Portaledel Cittadino. Siamo impegnati sia sul versante della formazione degli operatori dellanonché nel comunicare ai cittadini campani l’utilità dello strumento, la sicurezza dei dati e l’importanza di prestare il proprio consenso alla consultazione del fascicolo da parte degli operatori della, il vero punto di svolta – ha concluso Bisogno – per completare un percorso che porterà una grande innovazione nel rapporto dei cittadini con la”.