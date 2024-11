Cataniatoday.it - Caltagirone, raccolta rifiuti organici sospesa: lunedì ritorno alla normalità

Leggi su Cataniatoday.it

Sabato 30 novembre anon sarà effettuata ladella frazione organica in tutto il territorio comunale. Saranno raccolti soltanto idel mercato del sabato e il cartone delle utenze non domestiche e commerciali. L'amministrazione comunale, "invita cittadini a non.