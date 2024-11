Calcio, Lautaro escluso da candidati premio Fifa, ira di Marotta

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 29 nov. (askanews) – “È sorprendente e deludente cheMartinez non sia stato considerato tra idel The Best Men’s player delladopo una stagione eccezionale”. Lo afferma il presidente dell’Inter, Beppe, dopo la pubblicazione della lista deial, nella quale non compare l’attaccante nerazzurro. “Le sue prestazioni straordinarie – prosegue– hanno contribuito a portare l’Inter a un traguardo storico e la nazionale argentina alla vittoria della Coppa America. In entrambe le competizioni è stato oltretutto il miglior realizzatore del torneo.merita più rispetto e un riconoscimento maggiore”. “Questa esclusione – conclude il dirigente nerazzurro – sembra ignorare non solo i numeri e i successi, ma anche l’impatto che ha avuto nelle partite decisive.