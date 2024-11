Lapresse.it - Boxe, Irma Testa contro Angela Carini: “Panni si lavano in famiglia, hai fatto fare brutta figura all’Italia”

replica in modo duro alle parole diche su ‘Repubblica’ ha detto che le sue compagne di squadra non le hanno teso la mano dopo quanto accaduto alle Olimpiadi di Parigi 2024 con la pugile Imane Khelif. “Non l’abbiamo mai vista, non ha mai cenato o pranzato con noi. L’unica volta in cui ha chiesto aiuto, è stato dopo il match, per farsila valigia perché troppo stanca dalle interviste per rientrare nel villaggio con noi comuni mortali” dice.“Mi dispiace, ti avremmo anche aiutato e forse se tu fossi stata più tempo con noi, ti avremmo evitato lache haitu e haia tutta l’Italia in mondovisione” aggiunge su Instagram.“Noi della nazionale siamo sempre stati una, nel bene e nel male con le nostre antipatie e simpatie – ha aggiunto– Se tu ne avessiparte veramente sapresti che isporchi siin“.