Ilrestodelcarlino.it - Botte a un 15enne, denunciati quattro minorenni

I carabinieri hanno denunciatoragazziper un’aggressione avvenuta durante la festa di Halloween a Longiano. La sera del 31 ottobre un gruppo di giovanissimi, tra i 13 e i 15 anni, ha preso di mira ragazzini più piccoli. I giovani autori, esaltati e travisati con maschere stile horror, senza alcun motivo e solo per spirito di prevaricazione, hanno circondato e iniziato a minacciare e insultare un 13enne. Il fratellino più grande,, è intervenuto in sua difesa ma a questo punto i giovani, forti della superiorità numerica del branco hanno aggredito e picchiato entrambi. Ad avere la peggio è stato il, colpito con calci, pugni e una testata in volto dagli aggressori, che poi si sono dileguati nelle strade circostanti pensando di farla franca. I due fratelli hanno dovuto ricorrere alle cure del Pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena.