Borsa | Europa fiacca New York positiva Milano -01%

Borse europee fiacche a differenza dei listini Usa (Dow Jones +033%, e Nasdaq +0,1%) nel giorno dell'inflazione dell'Eurozona, salita al 2,3% come da stime. Il dato, secondo quanto emerge dalle sale operative, non fa temere un ripensamento della Bce sui tassi, con un nuovo taglio atteso in dicembre. Francoforte (+0,5%) è la migliore, deboli Madrid (-0,4%),e Londra (-0,1% entrambe), quasi ferma Parigi (+0,05%). In rialzo il greggio (Wti +0,74% a 69,23 dollari al barile) e il gas naturale (+1,75% a 47,5 euro al MWh), mentre appaiono contrastati l'oro (+0,58% a 2.662,84 dollari l'oncia) e l'acciaio (-0,72% a 3.304 dollari la tonnellata). Si conferma sui massimi di sempre il caffè arabica (-0,6% a 3,21 dollari la libbra). In calo a 121 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 3,5 punti al 3,31% e quello tedesco di 2,3 punti al 2,1%).