Borgo Mantovano, rubati due anelli e la coroncina in oro dalla statua della Madonna

(Mantova), 29 novembre 2024 – Ladri scatenati che non si fermano nemmeno davanti ai luoghi sacri. E così a farne le spese può essere anche la. È successo a, dove nel mirino è finita laVergine. I “soliti ignoti” hanno depredato l’edicola dedicata alladi Valdirame, posta all’interno di una teca, in aperta campagna portando via unain oro, duein argento e svariate coroncine del Rosario. In passato chiunque transitava davanti l’immagine sacra, era solito chinare il capo e, se religioso e praticante, accennare un segnocroce. Oggi, invece, si assiste basiti a un saccheggio dell’immagine sacra. Il danno, seppur di poco valore, ferisce per quel che rappresenta quell’edicola, e per chi è religioso praticante, per il simbolo sacro che rappresenta la Madre di Dio per i cristiani e i cattolici in particolare.