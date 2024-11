Milleunadonna.it - Bisogna arieggiare la casa anche in inverno? Come e perché va fatto ogni mattina lo spiega il virologo

Che splenda il sole, piova o nevichi, spalancare le finestre diper cambiare aria per molti è d'obbligo. Per capire se questa pratica sia corretta o menoascoltare diversi autorevoli pareri. Il primo è quello di María Dolores Cima Cabal, biologa e direttrice del Master in Gestione dell'Ambiente e dell'Energia.