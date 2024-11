Fanpage.it - Bidello piazza telecamera nel bagno delle prof. Scoperto da un’insegnante, denunciato a Treviso

Il fatto è avvenuto il 12 novembre scorso in una scuola di Oderzo, in provincia di. Il collaboratore scolastico, un 47enneper violazione della privacy, avrebbe nascosto l'apparecchio in un cestino dell'immondizia, con l'obiettivo puntato verso il water. A scoprirlo è stata una docente.