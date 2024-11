Best Fifa Awards, in lizza Ancelotti, Donnarumma e Dimarco

Leggi su Ildenaro.it

ROMA (ITALPRESS) – Laha annunciato la rosa dei finalisti per iFootball2024, che premieranno le stelle di un altro anno di calcio maschile e femminile, sia per club che per nazionali. Sono in nomination per il premio come miglior giocatoreDani Carvajal (Spagna, Real Madrid), Erling Haaland (Norvegia, Manchester City), Federico Valverde (Uruguay, Real Madrid), Florian Wirtz (Germania, Bayer Leverkusen), Jude Bellingham (Inghilterra, Real Madrid), Kylian Mbappè (Francia, Paris Saint-Germain/Real Madrid), Lamine Yamal (Spagna, Barcellona), Lionel Messi (Argentina, Inter Miami), Rodri (Spagna, Manchester City), Toni Kroos (Germania, Real Madrid, ritirato), Vinicius Jr. (Brasile, Real Madrid). In campo femminile, sono income miglior giocatriceAitana Bonmatì (Spagna, Barcellona), Barbra Banda (Zambia, Shanghai Shengli/Orlando Pride), Caroline Graham Hansen (Norvegia, Barcellona), Keira Walsh (Inghilterra, Barcellona), Khadija Shaw (Giamaica, Manchester City), Lauren Hemp (Inghilterra, Manchester City), Lindsey Horan (Stati Uniti, Lione), Lucy Bronze (Inghilterra, Barcellona/Chelsea), Mallory Swanson (Stati Uniti, Chicago Red Stars), Mariona Caldentey (Spagna, Barcellona/Arsenal), Naomi Girma (Stati Uniti, San Diego Wave), Ona Batlle (Spagna, Barcellona), Salma Paralluelo (Spagna, Barcellona), Sophia Smith (Stati Uniti, Portland Thorns), Tabitha Chawinga (Malawi, Paris Saint-Germain/Lione), Trinity Rodman (Stati Uniti, Washington Spirit).