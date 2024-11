Besiktas | esonerato van Bronckhorst dopo la sconfitta con il Maccabi

Leggi su Sportface.it

Il Besikstas esonera l’allenatore Giovanni van. Decisiva ladi ieri in Europa League contro ilTel Aviv per 3-1. Prima vittoria per gli israeliani, che sembravano essere la squadra cenerentola della competizione. Oltre al tecnico dei turchi si dimette anche il presidente Huseyin Yucel.vanlacon ilSportFace.